مساعد المدير العام بصحة جازان يتفقد مراكز القطاع الشرقي

قام مساعد المدير العام بصحة جازان للصحة العامة الدكتور يحيى حميران أمس الأحد بزيارة للقطاع الشرقي بدأ من مركز العيدابي ثم مركز الحقوق ثم مركز فيفاء . يرافقه مدير المراكز بصحة جازان .

حيث اطلع خلال الجولة على مناطق عمل المراكز والخدمات المقدمة ومستوى العمل والتوجيه في حال وجود أي ملاحظات.

ثم عقد اجتماعا في إدارة القطاع مع مدراء المراكز الصحية للاطلاع على احتياجاتهم ومعوقات العمل في كل مركز ، ووعد بالسعي لتحسين بيئة العمل في مراكز القطاع وتوفير كل ما هو ممكن من احتياجات هذه المركز، وفي ختام الزيارة وجه الشكر لجميع العاملين وشدد على بذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين .

Share on: whatsapp