 بلدية الحُرث تنفذ جولات رقابية على المطاعم والمحلات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

بلدية الحُرث تنفذ جولات رقابية على المطاعم والمحلات

بلدية الحُرث تنفذ جولات رقابية على المطاعم والمحلات
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

ضمن جولات بلدية محافظة الحُرث التفتيشية الرقابية بإشراف رئيس البلدية المهندس /أحمد بن حسين مجيري نفذت البلدية ممثلا بقسم صحة البيئة اليوم الأحد جولات ميدانية على عدد من المحلات والمطاعم وذلك للتأكد من الالتزام بالاشتراطات واللوائح المعتمدة والتصدي للمخالفات التي تهدد صحة المستهلكين.

حيث صادرت البلدية عددا من المواد الغذائية منتهية الصلاحيه ورصدت بعض الملاحظات كسوء تعبئة المواد الغذائية وتدني مستوى النظافة الشخصية للعاملين وكذلك تدني مستوى النظافة العامة , وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك حسب الأنظمة واللوائح.

وشددت البلدية في الوقت نفسه على المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالاشتراطات والتعليمات وأن البلدية لن تتهاون في تطبيق الأنظمة المتعلقة .
داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو غير نظامية عبر رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

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