الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على 8 مناطق بالمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، الاثنين (23 يناير 2017)استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وامتداده إلى منطقة المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة ويمتد إلى منطقة نجران.

كما توقعت الهيئة تكوُّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.