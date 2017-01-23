 الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على 8 مناطق بالمملكة | فيفاء أون لاين
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على 8 مناطق بالمملكة

الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة على 8 مناطق بالمملكة
الرياض _واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، الاثنين (23 يناير 2017)استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية، وامتداده إلى منطقة المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق، ونشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة ويمتد إلى منطقة نجران.

كما توقعت الهيئة تكوُّن السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15 40كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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