50 وظيفة رجالية شاغرة في “أراسكو” الزراعية

من باب تفعيل الدور المشترك في خدمة المجتمع تعتزم الغرفة التجارية والصناعية بالخرج وبالتعاون مع الشركة العربية للخدمات الزراعية “أراسكو” عن طرح (50) وظيفة رجالية شاغرة بالشركة وسيتم منح المقبولين مميزات بدل سكن ومواصلات وساعات إضافية .

وحددت الشركة احتياجها للتخصصات التالية :-

– أخصائي أول مختبرات : يجب على المرشح حمل درجة الدبلوم في نفس التخصص .

– مدير الصيانة : شهادة جامعية (هندسة) في الميكانيكا ، الإنتاج أو الكيمياء بالإضافة إلى 4 سنوات خبرة في مجال الصيانة

– فني أجهزة صناعية : دبلوم في نفس التخصص أو شهادة ثانوية عامة وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الجلكوز و الفركتوز

-مشغل تحميل : ثانوية عامة .

-مشغل تغليف جلكوز : شهادة متوسطة مع تدريب .

– مدير تخطيط أول : شهادة جامعية في الإدارة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال .

– فني أجهزة صناعية .

– مدير أول تخطيط .

– تنفيذي أول معدات مختبرات .

علماً بتحديد موعد استقبال طالبين العمل صباح يوم الخميس القادم الموافق 28/04/1438هـ – 26/01/2017م في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً .

وأوضح الامين العام بالغرفة التجارية المهندس منصور بن حمود العماج بأن مثل هذه الحملات التوظيفية فيها دعم لشباب المحافظة ونعمل جاهدين لتوطين الوظائف في القطاع الخاص لشباب المحافظة من خلال تلبية حاجة الشركات والمؤسسات والمصانع من الأيدي العاملة السعودية ولتحد من البطالة إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة ولتعزيز من إنتاجية القطاع الخاص بتوفير متطلباته من أبناء المحافظة .

وأكد مدير التوظيف بغرفة الخرج الأستاذ خالد بن عبدالله الخريف سعي الغرفة وفروعها لتلبية احتياجات سوق العمل من الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف التخصصات والإسهام في توفير فرص العمل والحصول على الأعمال المناسبة في منشآت القطاع الخاص , إضافة إلى مساعدة أصحاب الأعمال في استقطاب القوى العاملة الوطنية المناسبة , من خلال العمل كحلقة وصل بين طالبي العمل والقطاع الخاص لشغل الوظائف المتاحة .