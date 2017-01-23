وزير الإدارة المحلية اليمني يثمن جهود الندوة العالمية في دعم اللاجئين

ثمن وزير الإدارة المحلية اليمني عبد الرقيب سيف فتح جهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي ودعمها الكبير والمتواصل للاجئين اليمنيين في جيبوتي.

جاء ذلك خلال تفقده مؤخرًا للمخيم المركزي في مدينة أبخ الساحلية بجيبوتي، والذي يؤوي قرابة (3000) لاجيء غادروا ديارهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.

وأشرف (فتح) خلال الزيارة على توزيع المساعدات الغذائية المستلزمات المعيشية على اللاجئين وتدشين أربع حنفيات للمياه وأربعة صهاريج ممولة من مكتب الندوة العالمية في جيبوتي.

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