شاهد .. متطوعين يؤهلون 6 منازل للأسر المحتاجة

يعمل المبادرون في برنامج “إعمار” بجامعة طيبة على تهيئة منازل ذوي الدخل المحدود وتحويل أسرهم إلى أسر منتجة وذلك بشراكة استراتيجية بين جامعة طيبة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ضمن برنامج روافد ترجم أفكارك بموسمه الثاني.

يهدف البرنامج إلى تهيئة منازل الأسر المحتاجة، وتعليم فتيات الأسر المنتجة بعض الحرف المهنية، وتحفيز الشباب والفتيات للعمل التطوعي، ويتم ذلك من خلال مساري التدريب المهني المخصص للفتيات، والعمل الميداني التطوعي للشباب. وقد بدأ المبادرون بمسار التدريب الذي استمر لـ 10 أيام بحيث تم تدريب المستفيدات على حرف يتقنونها، مثل تجهيز السبح وصناعة الصابون وفن الديكوباج وإعادة تدوير المنتجات.

وعبر عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي قائلاً “إعمار من أهم المبادرات لدينا في برنامج روافد ترجم أفكارك، لكونه يهتم بالأسرة، والتي تعتبر لبنة المجتمع، وبالأخص الاهتمام بالكادر النسائي، فإكساب المستفيدة مهنة، أو إعمار بيت لأسرة فقيرة يعتبر مطلباً ملحاً اليوم، ولدينا فِرق عمل من المتطوعة الشباب في الجامعة والذين أعطوا من وقتهم الثمين لرسم البسمة في وجوه الفقراء”، مشيراً إلى أعززه بشراكة مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.

ويهدف برنامج ترجم أفكارك لمساعدة الأسرة لتكون ضمن الأسر المنتجة، بداية استثمار صحيح لذا اهتم مشروع روافد ترجم أفكارك بتمكين الأسر المحتاجة من خلال مبادرة #إعمار،

وشهدت المبادرة تشكيل 6 فرق تطوعية تم اختيارهم على أساس معايير معتبرة، وتوزيعهم على البيوت التي تم اختيارُها بحسب معايير معينة ترتكز على الحاجة لإعادة تأهيلها، بحيث يتم عمل مسابقة تنافسية بين الفرق التي تم اختيارها مسبقاً لتكريم الفريق المحققة للمعايير.

وبلغ عدد المتطوعين في البرنامج 35 متطوعاً من الذكور والإناث، بحيث تخضع الإناث للدورات المهنية وعددها 3 دورات تدريبية حرفية والتي تمت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بينما يقوم المتطوعون من الرجال بإعادة تأهيل 6 منازل، لأكثر من 300 ساعة عمل تطوعية.

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