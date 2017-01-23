400 مقترح ولجان متعددة لإبراز الفعاليات بالمدينة المنورة

كشف وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة الأستاذ وهيب السهلي ، رئيس اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية ، عن تحديد يوم السبت 21 جماد الأولى 1438هـ الموافق 18 فبراير 2017 ، موعداً لانطلاق رزنامة فعاليات المناسبة التي تعيشها طوال العام الجاري بحديقة الملك فهد المركزية بالمدينة المنورة، وذلك بحفل افتتاح عالمي يتم نقله على الهواء مباشرة لأكثر من خمسة مواقع مختلفة بالمدينة المنورة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته اللجنة التنفيذية للمناسبة مساء أمس ( السبت ) بفندق المريديان بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية و العربية و الدولية.



واستعرض السهلي في كلمته جانباً من تحضيرات لجان المناسبة بالإضافة إلى الكشف عن الاستعدادات النهائية و أبرز البرامج و الأنشطة التي تضمها رزنامة الفعاليات المرتبطة بمناسبة المدينة المنورة عاصمة للسياحة الإسلامية التي ستشهده مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم و الموجهة لكافة شرائح المجتمع ، وقال : ” شرعت إمارة المنطقة بالتعاون مع الجهات الحكومية بالمنطقة منذ عدة أشهر بالتحضير لهذه المناسبة التي بدأت بتوجيهات كريمة أصدرها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، الرئيس العام لهيئة السياحة و التراث الوطني ، للاستعداد للمناسبة برعاية سموه الكريم وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة “، وأضاف السهلي :” في هذا الشأن نُظم العديد من ورش العمل التحضيرية بمشاركة المتخصصين لوضع التصورات و المقترحات التي تسهم في إخراج هذه التظاهرة الثقافية بالمظهر الذي يرتقى إلى مستوى الطموحات ” .



و لفت السهلي إلى تلقى اللجان المنظمة للمناسبة نحو 400 مقترح منذ بداية التحضير للفعاليات و استفادت اللجان من عدد كبير منها و جرى بحث إمكانية تنفيذ بعض المقترحات و التوصيات ضمن الأنشطة و البرامج المتنوعة للمناسبة ، وقال :” شُكلت اللجنة التنفيذية و انبثق منها عدد من اللجان المتخصصة كاللجنة الإعلامية و لجنة الفعاليات و لجنة المشاريع المستدامة و أخرى لإدارة الفعاليات النسائية و ذلك لدراسة مختلف المقترحات و خلصت إلى اعتماد البرامج و الفعاليات و الأنشطة التاريخية و الثقافية و الاقتصادية التي تتواكب مع حجم المناسبة بالإضافة إلى الفعاليات التي تهتم بالأسرة و الطفل و أخرى موجهة للمجتمع النسائي ” .

و أشار السهلي إلى أنه سيتم إطلاق نحو 30 مشروعاً ضمن برامج المشاريع المستدامة المصاحبة لهذه المناسبة لافتاً إلى أن أبرز تلك المشروعات يتمثل في برنامج الباص السياحي المخصص لتنفيذ الجولات السياحية على المواقع التاريخية بالمدينة المنورة بالإضافة إلى برامج تشغيل سكة الحديد و البرنامج التطبيقي لدليل الفعاليات و كذلك برنامج العناية بالمساجد التاريخية التي تحتضنها المدينة المنورة .



كما نوه السهلي بدور وسائل الإعلام في المشاركة بهذا الحدث الكبير الذي يعكس أهمية هذه المناسبة لإظهارها بالشكل الذي يحقق تطلعات و طموحات الجميع .



عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً يستعرض رزنامة الفعاليات الخاصة بالمناسبة حيث كُشف عن اعتماد 10 فعاليات رئيسية عقب حفل افتتاح المناسبة المزمع تنفيذه ، وهي : برنامج سيدة البلدان للسياحة و التراث و برنامج قرية الأنصار الخاص بالشباب و الرياض و برنامج الدار الخاص بالفعاليات التفاعلية و كذلك برنامج دار الحكمة الذي يُعد منبراً ثقافياً و فنياً و برنامج المُباركة الذي يهتم بالمعارض و برنامج المحبوبة الترفيهي الموجهة للأسرة و برنامج سوق المناخة الذي يختص بفعاليات التنمية الاقتصادية و كذلك برنامج دار الإيمان الذي تنظمه الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة و برنامج طابة ضمن فعاليات جامعة طيبة إلى جانب برنامج البارة المعني بتنظيم الفعاليات النسائية .



و كان المؤتمر الصحفي الذي عُقد مساء أمس بحضور رؤساء اللجان المنظمة للمناسبة للإجابة على استفسارات الإعلاميين ، قد شهد على مدار ساعة و نصف عقب فتح المجال للاستفسارات الصحفية ، العديد من المداخلات و الأسئلة لمختلف مراسلي وسائل الإعلام المحلية و العربية و الدولية.



