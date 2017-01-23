تعليم الرياض يفتح باب التسجيل في البرامج التدريبية للمعلمين والمعلمات

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض؛ ممثلة في إدارة التدريب التربوي بنين وبنات عن فتح باب التسجيل في برامجها التدريبية الصباحية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 1437/ 1438 هـ.

وبين المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع، أنّ التسجيل في البرامج التدريبية للمعلمين سيبدأ يوم الأحد 24/ 4/ 1438 هـ وللمعلمات يوم الخميس 28/ 4/ 1438 هـ ، وينتهي قبل يوم من بداية كل برنامج تدريبي، وسيكون إلكترونيًا لشاغلي الوظائف التعليمية عن طريق البوابة الإلكترونية (نظام التدريب) للإدارة العامة للتعليم بالمنطقة على العنوان: www.riyadhedu.gov.sa .

وأشار الدكتور المانع، إلى أنه يمكن للمعلم والمعلمة التسجيل في البرنامج، وطباعة إشعار القبول، وإنزال الحقيبة إلكترونيًا ثم تقييم البرنامج بعد حضوره وطباعة الشهادة من خلال حسابه في البوابة الإلكترونية.

وبين أنّه يمكن لقائد وقائدة المدرسة من خلاله حسابهما في البوابة متابعة تسجيل البرامج التدريبية للمرشحين والمرشحات والموافق عليها، بالإضافة إلى الاطلاع على حضور المعلم أو المعلمة للبرنامج التدريبي بعد نهايته.

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