شاهد .. الجمارك تحبط محاولة تهريب مادتي ” الهيروين والشبوا “

أحبط جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة محاولة تهريب كمية من مادة “الهيروين” المخدرة بلغت 390 جرامًا، وكمية من مادة “الشبوا” المخدرة بلغ وزنها 161,4 جرام, كانت مخبأة مع أحد ركاب رحلة قدِمت للمملكة.

وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز بندر الرحيلي, أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، حيث عُثر على كمية من مادة “الهيروين” المخدر بلغت 390 جرامًا، كانت مُخبأة بطريقة سرية داخل عمود السحب الخاص بالحقيبة، وتم بعد ذلك إخضاعه للتفتيش الذاتي، حيث عُثر بداخل حذاء الراكب على 161,4 جرام من مادة “الشبوا” المخدر، مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد الرحيلي أنه رغم تعدد طرق ووسائل التهريب التي ينتهجها المهربون في تهريب الممنوعات, إلا أن الجمارك السعودية تسعى دائماً لمنع دخول كل ما فيه ضرر على صحة وسلامة الفرد والمجتمع .

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