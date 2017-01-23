وزارة الاسكان : توزيع 75 ألف قطعة أرض في 2017م

قال المشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، أنه يحق لسكان المنازل الشعبية الحصول على الدعم السكني، طالما كان المسكن المتمّلك غير مناسب.

وأوضح في حوار له بصحيفة “عكاظ” أن المسكن المناسب لا تقل مساحة مسطحات البناء فيه عن 125 متراً مربعاً، على أن يكون مبنياً من الخرسانة المسلحة أو ما في حكمها وسليماً إنشائياً وصالحاً للسكن.

ودعا الأمير سعود أصحاب المنازل القديمة والشعبية المتهالكة للتقدم للحصول على الدعم السكني عبر بوابة “إسكان”، وبتعبئة طلب الدعم السكني، مؤكداً أنهم متى ما استوفوا شروط الاستحقاق فسيتم منحهم نقاطاً بما يتناسب مع حالتهم العمرية والمالية والاجتماعية والصحية وحجم أسرهم، ومن ثمّ يحدد رصيدهم من النقاط أولويتهم في الحصول على الدعم السكني.

وبخصوص أراضي المنح، قال الأمير سعود إن الوزارة انتهت من فرز 75 ألف قطعة أرض سكنية مؤهلة تتوزع على عدد من المحافظات والمراكز والقرى والهجر، وسيتم تسليمها للمواطنين على شكل دفعات شهرية حتى شهر ديسمبر القادم، بمعدل شهري يتجاوز 6 آلاف أرض.

وأبان أن الوزارة تقوم بفرز الأراضي للتحقق من بنيتها التحتية ومدى إمكانية تسليمها للمواطنين، حيث يجب أن تكون مجهزة بجميع الخدمات والمرافق اللازمة، من مساجد ومدارس ومراكز صحيّة وأمنية وتجارية وترفيهية.