جهود ذاتية لإصلاح طريق جبل حراز بمحافظة بني مالك

في ظل غياب الجهات المعنية عن صيانته وإصلاحه عمد أهالي جبل حراز بمحافظة الداير بني مالك لإصلاح طريقهم بجهود ذاتية وذلك بوضع حواجز ومصدات تمنع المركبات من السقوط في الأماكن الخطرة وذلك بعد وقوع عدة حوادث راح ضحيتها العديد من سكان الجبال والقرى الذين يعبرون ذلك الطريق حيث يعد شريانا حيويا يربط جبل خاشر بالداير مرورا بحراز وتعبره مئات السيارات بشكل يومي .

وقال محمد حسن المالكي عميد فريق المتطوعين أن مجموعة من أهالي جبل حراز وبعض سكان القرى المجاورة تطوعوا وبجهود ذاتية وعلى حسابهم الخاص في البدء بعمل جدران ومصدات اسمنتية في بعض المواقع الخطرة والتي تشكل خطرا جسيما على المارة وذلك بعد وقوع عدة حوادث في ظل أن الجهات المعنية غابت ولم تعطي الأهالي أي اهتمام يذكر منذ سفلتتة الطريق قبل سبعة أعوام وقال بدأنا في الشروع والعمل ولا نملك معدات خاصة في ظل الحاجة الماسة لإستكمال المصدات لأهميتها العاجلة حتى لا نصحو على فواجع جديدة تخلف خسائر في الأرواح والممتلكات .

وقال جابر المالكي عقبة حراز خطرة وبها أماكن تحتاج لإصلاح ولا أعلم لماذا لا يتم ادراج المصدات ضمن مشاريع البلدية التي يقع الطريق تحت اختصاصها مبينا أن المماطلة والتسويف جعل الأهالي يبادرون في إصلاح الخط في حين أن سقوط المركبات وتوالي الضحايا لم يحرك ساكنا لإصلاح العقبة وتعديلها وتسويتها بعد الأمطار في حين أن الانقطاعات والانهيارات تشكل معضلة أخرى وتعزل سكان الجبل لأيام.