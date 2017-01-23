 حساب المواطن ليس له أي تحديث أسبوعي | فيفاء أون لاين
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

حساب المواطن ليس له أي تحديث أسبوعي

حساب المواطن ليس له أي تحديث أسبوعي
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- الرياض

أكّد برنامج “حساب المواطن” أنه لا يقبل التسجيل وإرسال المعلومات لإكمال البيانات بالإنابة عن شخصٍ آخر.
وقال “حساب المواطن” عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر):‬⁩ “لا يجوز لأي شخص بأن يقوم بتعبئة وإرسال المعلومات المطلوبة لإكمال البيانات بالإنابة عن أي شخصٍ آخر”. وأوضح الحساب ‏⁦‪.أنه سيتم نشر جميع التفاصيل في وقت لاحق

وأكد أحد مسؤولي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بأنه لا يلزم التحديث أسبوعيًا في “حساب المواطن” كما كان في برنامج “حافز”.
وأعلن برنامج “حساب المواطن”، في وقتٍ سابق، أن المستفيدين سيتمكّنون من التسجيل في البرنامج بتاريخ 1 فبراير 2017.

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