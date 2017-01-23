 حساب المواطن يؤجل شرط توفير المستندات | فيفاء أون لاين
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

حساب المواطن يؤجل شرط توفير المستندات

حساب المواطن يؤجل شرط توفير المستندات
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- متابعة

أجَّل حساب المواطن شرطَ توفير المستندات في عملية التسجيل بالبرنامج إلى وقت لاحق؛ وذلك لإعطاء فرصة للمستفيدين لتوفيرها لاحقاً، وهي إحدى الشروط التي ستواجه المستفيد عند عملية التسجيل.

وقال الحساب عبر “تويتر”: “مراعاة للمستفيدين تم تأجيل طلب المستندات إلى وقت لاحق ليتسنى لهم توفيرها والتي يمكن التعرف عليها خلال عملية التسجيل”.

وأضاف الحساب في عدة ردود عن بعض الاستفسارات، أن من يزاول أي نشاط تجاري يستطيع الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري، وبيَّن الحساب أن المستفيدين من المعاش الضماني الشهري جميعهم تضاف بياناتهم تلقائياً.

وأوضح الحساب أن الفرد المستقل لابد من إثبات الاستقلالية من خلال صك ملكية أو عقد إيجار فاتورة كهرباء.

وأشار الحساب أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية أو الفرد السعودي المستقل بسكن خاص.

وعن المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، أوضح الحساب أنها ستكون المسؤولة عن تقديم طلب التسجيل.

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