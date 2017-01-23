وزارة المياه : الفواتير ستصدر شهرياً وسنجدول السابقة مع الجديدة

كشف وكيل خدمات المياه بالمنطقة الشرقية محمد موكلي أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حالياً على إصدار فواتير المياه شهرياً، وجدولة الفواتير السابقة مع الإصدارات الجديدة تدريجياً، بما يضمن وفاء المشتركين بسداد الفواتير الجديدة والمستحقات السابقة.

وأرجع موكلي ارتفاع قيمة الفواتير إلى حسابها بالتعرفة الجديدة مع ارتفاع الاستهلاك الفعلي للمشترك، وتصنيف فئة المشترك (سكني، صناعي، تجاري)، أو وجود تسربات في الشبكات الداخلية للمنشأة أو العقار، بالإضافة إلى عدم الدقة في قراءة العدادات.

وأوضح أن ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي حول فواتير تراوحت قيمتها بين 70 ألف ريال و400 ألف، تعود إلى مشتركين في قطاعات تجارية واستثمارية، وليست سكنية، مؤكداً وفقاً لـ”الحياة” أنه لم يتم إصدارها حتى الآن، وإنما تجري معالجتها للتأكد من سلامتها ودقتها.