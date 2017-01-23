“الكهرباء السعودية” .. ترعى مهرجان “جازان الفل.. مشتى الكل”

شارك الشركة السعودية للكهرباء كراع ذهبي في مهرجان جازان الشتوي 2017م، والذي تنطلق فعالياته تحت عنوان “جازان الفل.. مشتى الكل” في السابع والعشرين من شهر يناير الجاري. المشاركة تأتي ضمن جهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع ورغبتها في المساهمة في الجهود الرامية للتعريف بمنطقة جازان كوجهة سياحية مميزة، وما تزخر به من تاريخ ومقومات وإمكانيات مادية وبشرية، وما تشهدهُ من تطور ونمو في شتّى المجالات، لا سيما وأن المهرجان يسعى إلى تحقيق عوائد اقتصادية يمكنها المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030. وأوضح حمود بن عودة الغبيني، نائب رئيس أعلى للاتصال والعلاقات العامة، أن الشركة تدعم كافة الجهود والفعاليات التي من شأنها العمل على تنمية المجتمع وإبراز المقومات الطبيعية والإمكانات الكبيرة والمواقع الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن الرعاية الذهبية للمهرجان تأتي في إطار التنسيق والتعاون الكبير بين الشركة وكافة الجهات بالمملكة. وأضاف الغبيني أن أهداف مهرجان جازان الشتوي الذي يتم تنظيمه من قبل مجلس التنمية السياحي بمنطقة جازان وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية، تتماشى مع معايير المسؤولية الاجتماعية للشركة ومبادرات برنامج التحول الاستراتيجي المتسارع الذي أطلقته قبل ثلاث سنوات، لا سيما وأن المملكة تمتلك العديد من المقومات السياحية والتراث الإنساني والحضاري والطبيعة الخلّابة التي يمكن أن تضعها في مصاف الدول السياحية بالمنطقة. يشار إلى أن مهرجان جازان الشتوي يهدف إلى إقامة فعاليات متنوعة للتعريف بمنطقة جازان، وإبراز ما تتميز به من مقومات سياحية وفرص استثمارية، وتوفير قدر من الثقافة والترفيه للزائرين من داخل وخارج المنطقة، وتكوين هوية سياحية، وتحقيق عوائد اقتصادية عالية للمنطقة من خلال زيادة الجذب السياحي، إضافة إلى تحقيق مساهمة المجتمع المحلي في أنشطة المهرجان للتعبير عن منجزاته، وإيجاد فرص عمل مؤقتة لشباب المنطقة، وتكوين الخبرة اللازمة لديهم في إدارة الفعاليات والمهرجانات، وكذلك تشجيع فرص الاستثمار، وسيتم إقامة المهرجان في عدد من المواقع مثل الكورنيش الشمالي والقرية التراثية والشاطئ الجنوبي وخلف الاستاذ الرياضي، وشاطي الشباب، كما سيتم افتتاح الفعاليات الدعوية بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جازان

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