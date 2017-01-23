 هجمات الكترونية تضرب عدة جهات حكومية | فيفاء أون لاين
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

هجمات الكترونية تضرب عدة جهات حكومية

هجمات الكترونية تضرب عدة جهات حكومية
علي جابر - فيفاء

تعرضت اليوم مراكز أمن المعلومات في الجهات الحكومية وحتى الخاصة في المملكة لهجمات الكترونية بواسطة فايروسات وبرامج يتم تفعيلها تدريجياً لإستهداف البني التحتية للجهات المستهدفة .

وبحسب عدة مصادر فإن هذه الهجمات قد استهدفت بالفعل موقع وزارة العمل ووزارة الاتصالات بالإضافة الى جامعة الملك سعود التي بادرت بإرسال بريد الكتروني لمنسوبيها تحذرهم من هذه الهجمات الالكترونية .

وذكرت جامعة الملك سعود في الرسالة انه يجب عدم التعامل مع أي بريد الكتروني يصل من جهة غير معلومة والحذر من فتح الروابط المشبوهة والمرفقات خصوصا تلك التي تنتهي بصيغة duc .

حتى الآن لم يصدر أي توضيح او بيانات رسمية من أي جهة حكومية ، حتى ذلك الحين ننصح الجميع بتوخي الحذر
حتى في التعامل مع الجهات المعلومه والسؤال قبل فتح الرسائل والروابط بشكل خاص .

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