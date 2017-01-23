الأمير متعب بن عبدالله يستقبل العالم الإكلينيكي الحكمي ويهنئه لتفوقه

هنَّأ صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بمكتبه الرائد الدكتور فهد بن محمد الحكمي وأشاد بتميّزه خلال فترة ابتعاثه وحصوله على الشهادات العليا بتفوق ، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لخدمة الدين ثم المليك والوطن .

ومن جهته أعرب الرائد الدكتور فهد الحكمي عن بالغ شكره وإمتنانه لسموه الكريم على هذه اللفته الكريمه والدعم المعنوي والإهتمام المتواصل الذي يحظى به منسوبي وزارة الحرس الوطني ، سائلًا اللهَ التوفيقَ وأن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة به.

يذكر بأن الحكمي حصل على تصنيف عالم إكلينيكي وهى من التخصصات النادرة على مستوى العالم بعد أن أجتاز درجة الماجستير والدكتوراه معاً في ثلاث سنوات فقط في تخصص الأمراض الوراثية والأورام بجامعة شفيلد بالمملكة المتحده ومن ثم رشح على زمالة الجمعية الإمريكية للأمراض الوراثية بجامعة هارفارد بالولايات المتحده الامريكيه واجتازها في خلال سنتين بل حتى مثلها في المؤتمرات بواشنطن وهى افضل جامعه ولا تقبل سنوياً الا اقل من ٥٠٠٠ طالب من مجموع ١٠٠٠٠٠ طالب متفوق على مستوى العالم .

ومن جهه اخرى ذكر عريفة قبيلة الحكامية الفاروق بن محمد الحكمي اصالتاً عن نفسي ونيابه عن قبيلة “الحكمي” واعتزازاً وافتخاراً من منطقة جازان أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للقياده الرشيده على تفوق ابننا الرائد الدكتور فهد الحكمي ونسأل الله ان ينفع به البلاد والعباد .

وصحيفة “فيفا اون لاين” إذ تبارك “للحكمي” هذا التفوق وهذا النجاح لتدعو الله أن يوفقه في خدمة العَلَمْ للذود عن حياض بلاد الحرمين الشريفين ومهوى أفئدة المسلمين وقبلتهم ضد كُلِ معتدٍ أثيم ، وأن يحفظ بلادنا العزيزة من كل مكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه.