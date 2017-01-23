وزارة الإسكان: 60 يوم فقط لاستلام المنتجات أو الحذف من القائمة

ذكرت وزارة الإسكان أن المدة المحددة لاستلام المنتجات السكنية شهران فقط، قبل أن يزال المستفيد من القائمة لفسح المجال للمنتظرين، بحسب ما صرح به المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال.

وبحسب “الحياة”، قال الأمير سعود بن طلال: “لدينا طرق عدة للاستفادة من القرض، والمستفيد له فترة محددة لاستغلالها، فإذا لم يستجب تتم إزالته، والفترة المحددة الآن هي شهران قبل الإزالة، وتعمل الوزارة على طرق جديدة لإبلاغ المستفيدين بذلك”.

وأضاف: “لدى وزارة الإسكان 13 فرعاً في جميع مناطق المملكة وترحب بجميع المستفيدين، عبر البوابة الإلكترونية أو عن طريق الفروع الموزعة في المملكة”، مؤكدا أن “مرحلة الاستفادة من المنتجات تبدأ بتخصيص منتج للمواطن في اتجاهين، إما أن يكون منتجاً جاهزاً في نفس المنطقة، أو يكون منتجاً تحت الإنشاء من طريق البيع على الخريطة، ومن ثم يحصل التمويل عليها”.