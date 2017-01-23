وكيل إمارة منطقة جازان يزور محافظة المسارحة ويطلع على الخدمات والمشاريع..

استقبل محافظ المسارحة الأستاذ: أحمد بن هادي الراجحي بمبنى المحافظة وكيل إمارة منطقة جازان سعد بن مقرن المقرن .

وذلك خلال الزيارة التي قام بها لمحافظة المسارحة للإطلاع على الخدمات المقدمة وللوقوف على احتياجات الأهالي والمواطنين.

كما التقى بمشائخ وأعيان المسارحة واستمع لكلمة ترحيبية لشيخ شمل الشرفاء الشيخ قاسم قصادي.

وأعقب ذلك جولة لسعادة الوكيل على شوارع ومرافق المحافظة برفقة المحافظ الراجحي و مدراء الدوائر الحكومية .

وأكد المقرن أن الجولة تأتي بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان

للإطلاع عن كثب عن احتياجات أهالي المحافظة وتلمس ذلك ومناقشته مع الجهات ذات العلاقة .

ثم عقد اجتماع مغلقا مع أعضاء المجلس المحلي والمجلس البلدي ومديري أفرع الجهات الحكومية والخدمية واستعرض خلال الاجتماع أعمال المجلس المحلي وما قدمه من تدابير لازمة لتوفير ما يحتاجه المواطن في المحافظة وقراها ومنها التوجيه بإيجاد موقع لمتنزه وطني والعمل على تنفيذه واستحداث 5 ملاعب لدعم الرياضة بالمحافظة والتوجيه بسرعة انجاز المشاريع المتعثرة وغيرها من القرارات، بعد ذلك استعرض رئيس المجلس البلدي يحي فقيهي أعمال وإنجازات المجلس البلدي خلال العام المنصرم وتطرق للمشاريع المتعثرة وأوضح بأن محافظة المسارحة لم تنفذ بها أي مشاريع سفلته لمدة 10 أعوام سابقة، وبأن أغلب المشاريع الخدمية متعثرة، واطلع الوكيل على كافة القرارات المتعلقة بخدمة المواطنين .

بعد ذلك استعرض رئيس بلدية المسارحة المهندس سلمان الفيفي المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ والاحتياجات الآنية والمستقبلية ثم استعرض مدير فرع المياة بجازان المهندس حسين قميري المشاريع المقدمة من المحافظة واحتياجاتها والعقبات التي واجهتهم. كما استعرض مدير عام كهرباء جازان المهندس يحيى الغزواني المشاريع المقدمة والتي تحت التنفيذ .

واستعرض مدير مكتب التعليم بمحافظتي المسارحة والحرث علي بن عواجي دغريري المشاريع التعليمية المنفذة والتي تحت التنفيذ واحتياجات الآنية والمستقبلية . كما استعرض مدير مستشفى المسارحة محمد عمران صفحي عن الخدمات الصحية المقدمة للأهالي وما تحتاجه المحافظة من مرافق صحية وكوادر طبية .

وفي نهاية الإجتماع وجه “المقرن” بتشكيل لجنة رباعية للوقوف على المشاريع المتعثرة وإيجاد حلول لإنجازها وحصر الاحتياجات والمطالب .

وأكد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي عهده على توفير كافة الخدمات للمواطنين وتذليل كافة العقبات والعمل بروح الفريق الواحد لينضم المواطن بالراحة والأمن والاستقرار .

رافق سعادته وكيل الامارة لشؤون التنمية الأستاذ احمد زعله وأمين منطقة جازان الأستاذ محمد الشائع ومدير المياة بالمنطقة المهندس حسين قميري وعدد من مدراء ورؤساء الدوائر الحكومية في المنطقة والمحافظة .