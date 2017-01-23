مدني جازان ينهي تدريب 27 فردا على استخدام حلقة الانقاذ في الأبار الارتوازية

أنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دورة تدريبية على استخدام حلقة الانقاذ في الأبار الارتوازية ل ٢٧ فردا من أفراد الدفاع المدني بالمنطقة والتي قام باختراعها الرئيس الرقباء حمد شبلي ويقوم حاليا بتدريبها للأفراد .

وأوضح مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير العقيد علي وهاس ان الدورة شملت شرح نظري لمراحل ابتكار الحلقة وتطويرها والتجارب التي نفذت عليها والملحقات التابعة لها من كاميرا الابار الارتوازية وحبال الإنقاذ ومواسير بلاستيكيه وطريقة تركيبها.

مشيرا إلى أنه تم انتقال المدرب والمتدربين لموقع أحد الأبار لعمل تدريب عملي على بئر ارتوازيه باستخدام دمية تحاكي الواقع وتم إجراء عدد من عمليات الانتشال للدمية من داخل البئر .

من جانبه أشاد مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي العمري بعملية الابتكار والتدريب

مشيرا إلى أنه عقد هذه الدورات يعود بالمردود الجيد لدى المتدربين لمواجهة حوادث الابار المحتمل حدوثها .

مبينا أن البرامج التدريبية تأتي من منطلق مهمة الدفاع المدني في القيام بالإجراءات اللازمة التي تكفل بعد الله الحفاظ على سلامة الارواح والممتلكات العامة .