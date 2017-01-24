بالصور..مدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بفيفاء تنتقل إلى المبنى الجديد

أعلن مكتب التعليم بمحافظة فيفاء عن انتقال مدرسة تحفيظ القرآن الكريم للبنات إلى المبنى الجديد الواقع على خط الحزام بجوار مدرسة الدفرة للبنات .

وقد أكد مدير المكتب الأستاذ / يحيى علي الفيفي على أن هناك لجنة مكلفة ستقوم بالإشراف على نقل الأثاث والتجهيزات من المبنى القديم للمبنى الجديد ليكون جاهزا لاستقبال جميع منسوبات المدرسة من معلمات وإداريات وطالبات مع بداية الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1438/1437 .

مقدما شكره الجزيل لسعادة مدير التعليم بمحافظة صبيا على ما تجده مدارس المكتب من تعليم صبيا من رعاية واهتمام وحرص على توفير بيئة آمنة وجاذبة للطلاب والطالبات وحرص على التخلص من المباني المستأجرة التي تمثل خطورة على منسوبي ومنسوبات المدارس ، حيث أن اكتمال معايير السلامة مطلب رئيسي في أي مبنى تعليمي .

فمنذ افتتاح المكتب عام 1431 تم الانتقال من مباني مستأجرة قديمة إلى مباني جديدة بيئاتها متميزة للمدارس التالية

١/ مدرسة الكوابسة للبنين (مبنى حكومي)

٢/مبنى الهيجة ب بنات

٣/ مبنى الخشعة م ث بنات

٤/ مبنى روضة بقعة العلاج

٥/ مبنى بقعة العلاج ب بنات

٦/ روضة الداثري

٧/ روضة العدوين

٨/آل شراحيل ب بنات

٩/تحفيظ البنات ب م

١٠/ الثانوية الأولى للبنات

كما أن هناك إعلانات قائمة للبحث عن مباني بديلة للمباني الحالية لكل من

١/ نيدأبار ب م للبنين

٢/ الداثري والمخشمي ب م للبنات

٣/ ذراع آل يحيى ب للبنين

٤/ العدوين ب م للبنات

٥/ الثانوية الثانية للبنات

علما أن سبب الانتقال للمبنى الجديد لمدرسة تحفيظ القرآن للبنات هو لرغبة وكيل مالك المبنى القديم بالخروج من المبنى حيث بدأ طلبه قبل أكثر من ثلاث سنوات واستمرت مطالباته للمكتب والإدارة وآخرها ماكان قبل عدة أسابيع خلال زيارته للمكتب ورغبته في سرعة إخلاء المبنى .

وخلال السنوات الأخيرة وقعت العديد من حالات الإخلاء للمبنى بسبب تقادم التمديدات الكهربائية وحدوث التماسات متكررة . مع عدم وجود صيانة لوسائل السلامة مما اضطر المكتب لاستدعاء فرق الصيانة في أوقات متعددة .

كما كان للجنة المحافظة والمكونة من عدة جهات حكومية تقارير عاجلة بضرورة البحث عن مبنى بديل نظرا لخطورة المبنى وعدم صيانته مما يشكل خطورة على منسوبات المدرسة.

وقد تمت مخاطبة المكتب من قبل المدرسة وكذلك من قبل عدد من الأولياء بضرورة النظر في وضع المبنى والبحث عن بديل . مع تحميل المكتب المسؤولية في حال حدوث أي طارئ لا سمح الله.

ومن ضمن المخاطبات خطاب منسوبات المدرسة بتاريخ ٩/٤/١٤٣٧ والموجه لسعادة محافظ فيفاء بإخلاء مسؤوليتهم مما يمكن حدوثه بسبب أن المبنى أصبح يمثل خطر عليهم .

وقد وجه سعادة المحافظ المكتب حينها بخطاب عاجل للمكتب وصورة منه لأمارة المنطقة يؤكد ضرورة البحث عن مبنى بديل .

وكانت جهود المكتب خلال الفترة الماضية تتركز على جانب الحرص على متابعة المبنى القديم وصيانته حفاظا على سلامة من فيه. وعلى الجانب الآخر البحث عن مبنى بديل مناسب واستكمال إجراءات استئجاره وقد تمثلت تلك الجهود في الإجراءات التالية :

١/ القيام بالصيانة الطارئة

لعدد من اعطال الكهرباء ووسائل السلامة والصرف الصحي بالتنسيق مع قسم الصيانة بالإدارة ومع مؤسسة الصيانة التي بدأت أعمالها في مدارس المكتب قبل عام .

٢/ إجراءات البحث عن مبنى بديل بدأت بالإعلان الأول الصادر من إدارة التعليم بتاريخ ٢٦/٤/١٤٣٥

إلا انه لم يتقدم أحد يتوافق مبناه مع الاشتراطات المطلوبة .

ثم تم نشر الإعلان الثاني بتاريخ ٢٠/٤/١٤٣٧

وتم توسيع نطاق البحث نظرا لعدم تقدم أي مالك مبنى من محيط المدرسة يتوافق مبناه مع اشتراطات المباني التعليمة وكل الجهود التي قام بها المكتب بمشاركة عدد من الأولياء لم تحقق نتيجة في الحصول على مبنى قريب من المبنى القديم .

علما أن المحافظة لا يوجد فيها إلا مدرسة تحفيظ ابتدائي ومتوسط واحدة وهي تخدم المحافظة كاملة وليست مخصصة لخدمة نطاق جغرافي محدد كمدارس التعليم العام .

وبعد ذلك تقدم عدد من ملاك المباني من عدة مواقع بالمحافظة منها جهة الوشر وجهة الدفرة وتم تكوين لجنة الإدارة والمكتب حيث تم اختيار المبنى الواقع على خط الحزام بجوار مدرسة الدفرة للبنات كونه الأنسب والمتوافق مع اشتراطات المباني التعليمية والأقرب للموقع السابق حيث يبعد مقر المحافظة والمنطقة المركزية والمبنى القديم بما يقرب من ٤كم فقط .

وليس صحيحا ماذكر بأن موقع المبنى الجديد خالي من السكان وزيارة لموقع المدرسة تؤكد ذلك.

٣/ تم تعميد مالك المبنى الجديد رسميا من الإدارة في شهر شعبان ١٤٣٧ لاستكمال الإضافات المطلوبة في مبناه وتم استلام المبنى بداية شهر ربيع الثاني ١٤٣٧

وتم التنسيق مع بلدية فيفاء لسفلتة الخط الفرعي الموصل للمدرسة وتعاونت البلدية في القيام بالسفلتة المطلوبة .

وستتواصل جهود المكتب في إيجاد بيئات تعليمية مناسبة مع حرص على متابعة استكمال المباني الحكومية القائمة وعددها ٤ مباني بالتنسيق مع الأقسام المختصة بالإدارة والبحث عن أراضي لإقامة مشاريع جديدة .