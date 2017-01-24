إنطلاق حملة تنظيف الشواطئ بقرية السقيد بمشاركة الأهالي.

بمشاركة شيخ واهالي قرية السقيد وقرية المحصور وطلاب مدرسة السقيد وطلاب الابتدائية والمتوسطة وبلدية محافظة فرسان وكشافة نادي الصواري انطلقت عصر امس حملة تنظيف الشواطئ الخاصة بقرية السقيد حيث شارك اعيان واهالي القرية يتقدمهم الشيخ علي محمد مقبول اشقر في تنظيف الشواطئ وتهئيتها لاستقبال زوار فرسان خلال اجازة اجازة الفصل الدراسي وفي ختام الحملة قال الشيخ شكرا لكل من ساهم وبذل في انجاح هذه الفعاليه شكرا لبلديه فرسان شكرا لشركه النظافه شكرالكشافه نادي فرسان شكرالمدرسه السقيد شكرا لكل الاخوه اللذين حضروا من ابناءالسقيد بفرسان واللذين يقفون معنا في كل مناسبه شكراللجميع شكر اهالي جزيرة السقيد

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