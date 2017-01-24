 مهرجان الطفل بمركز نشاط العكرة | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

مهرجان الطفل بمركز نشاط العكرة

مهرجان الطفل بمركز نشاط العكرة
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

ضمن برامج مركز النشاط الاجتماعي بقرية العكرة التابع للجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة صامطة أقيم مساء الليلة مهرجان الطفل الخاص بطلاب المرحلة الابتدائية و قد اشتمل البرنامج على الكثير من الفعاليات و المسابقات بدأ بمسابقة الرسومات و التلوين التي اشتملت على كثير من القيم التي تعتبر غراسا مهما في حياة الطفل المسلم كقيمة الصلاة و إماطة الأذى عن الطريق وقيمة الانتماء الوطني لهذا الوطن المعطاء بعد ذلك أقيمت الكثير من المسابقات و الألعاب الرياضية المتنوعة بعدها انتقل الجميع إلى برامج الملعب الصابوني و دوري كرة القدم الصابوني وفي ختام البرنامج سلم مدير مركز النشاط الاجتماعي بقرية العكرة الأستاذ يحيى أحمد عكور الجوائز و الهدايا على جميع المشاركين في البرنامج

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