الأمير محمد بن ناصر يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أسر أطفال التوحد بجازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان الرئيس الفخري لجمعية أسر أطفال التوحد الخيرية بالمنطقة في مكتبه بالإمارة أمس ، رئيس مجلس إدارة الجمعية علي بن عبدالحق وأعضاء مجلس الإدارة.

ورحب سمو أمير منطقة جازان في بداية اللقاء، برئيس مجلس إدارة جمعية أسر أطفال التوحد وأعضاء مجلس الإدارة، متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة لهم في إدارة الجمعية، مثمناً الجهود التي يبذلونها في لخدمة الفئة الغالية .

وبحث اللقاء جميع الموضوعات التي تهم عمل الجمعية والخدمات التي تقدمها لأطفال التوحّد وأسرهم بالمنطقة من خدمات، وأعمال تسهم في توفير احتياجات أطفال التوحد، وتخفيف معاناة أسرهم في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من المجالات وفق الخطط والآليات التي وضعتها الجمعية وما يتوافرها من إمكانيات.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية من جانبه عن شكره لسمو أمير منطقة جازان على حسن الاستقبال، مشيداً بما حظي به أعضاء الجمعية من توجيهات ودعم سموه الذي سيكون له الأثر البالغ في قيام الجمعية بما أوكل إليها من مهام لخدمة هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع .