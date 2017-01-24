 ضبط مخالفات لبسطات تفتقد للاشتراطات الصحية | فيفاء أون لاين
الثلاثاء, 26 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 24 يناير 2017 ميلاديا

ضبط مخالفات لبسطات تفتقد للاشتراطات الصحية

ضبط مخالفات لبسطات تفتقد للاشتراطات الصحية
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

ضبطت فرق رقابية من بلدية صبيا أمس في جولتها المسائية وبمتابعة من رئيسها المهندس مشهور الشماخي، بسطات مخالفة لعمالة تقوم بعرض مواد غذائية تفتقر للاشتراطات الصحية، تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء العرض والتخزين للوجبات.
من جهته أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس مشهور الشماخي، أن الفرق التي شُكلت من قسم صحة البيئة، ضبطت مخالفات عديدة لمواد غذائية مجهولة المصدر، ومواد غذائية تُباع بطرق تفتقد للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأضاف أن البلدية عزمت ومن خلال جولاتها على القضاء على البسطات العشوائية التي تتخذ مكانها من الطرق العامة ومداخل الأسواق لبيع منتجاتها الغير صحية وستصادر كل ما منه ضرر على المستهلكين .

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