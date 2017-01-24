ضبط مخالفات لبسطات تفتقد للاشتراطات الصحية

ضبطت فرق رقابية من بلدية صبيا أمس في جولتها المسائية وبمتابعة من رئيسها المهندس مشهور الشماخي، بسطات مخالفة لعمالة تقوم بعرض مواد غذائية تفتقر للاشتراطات الصحية، تمثلت في تدني مستوى النظافة وسوء العرض والتخزين للوجبات.

من جهته أوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس مشهور الشماخي، أن الفرق التي شُكلت من قسم صحة البيئة، ضبطت مخالفات عديدة لمواد غذائية مجهولة المصدر، ومواد غذائية تُباع بطرق تفتقد للاشتراطات الصحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وأضاف أن البلدية عزمت ومن خلال جولاتها على القضاء على البسطات العشوائية التي تتخذ مكانها من الطرق العامة ومداخل الأسواق لبيع منتجاتها الغير صحية وستصادر كل ما منه ضرر على المستهلكين .

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