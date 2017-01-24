أطلع على برنامج الجامعة"المتطوعون في خدمة المرابطين " أمير جازان يستقبل وكيل جامعة الإمام للتخطيط والتطوير

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإٍسلامية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور عبدالله بن محمد الصامل والوفد المرافق له والذي يزور المنطقة حاليًا، ورحب سموه بوكيل الجامعة متمنيا له التوفيق في مهام زيارته للمنطقة.

وفي بداية اللقاء أطلع سمو أمير جازان على البرنامج الذي تقيمه الجامعة تحت شعار ” المتطوعون في خدمة المرابطين ” وذلك بتوجيهات معالي مدير جامعة الامام وعضو هيئة كبار العلماء أ. د .الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل ، وما يضمه البرنامج من مشاركات وفعاليات وأنشطة متعددة للمرابطين.

وأكد سمو أمير جازان أهمية الدور الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ضمن الجامعات السعودية في خدمة أبناء هذا الوطن والدعاة وتنوع وتعدد مجالاتها وتخصصاتها مثمناً جميع الجهود التي تقوم بها الجامعة من برامج علمية وتوعوية وتربوية بالمنطقة بمتابعة ودعم من معالي مدير الجامعة.

وجرى خلال اللقاء استعراض دور الجامعة في العديد من المشاركات المتنوعة في مختلف المناسبات والفعاليات التي تشهدها المنطقة سواء من خلال الدروس والبرامج العلمية أو المعارض المتخصصة .

من جانبه عبر وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتخطيط والتطوير والجودة الدكتور الصامل عن شكره وتقديره لسمو أمير جازان كما ثمن توجيهات ودعم سموه الكريم التي تسعى لإنجاح دور الجامعة بالمنطقة مشيداً بما تشهده جازان من تطور في مختلف المجالات. حضر اللقاء عميد العمل التطوعي بجامعة الامام د.بدر الوهيبي وعدد من منسوبي الجامعة.