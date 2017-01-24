أمير جازان يطلق باكورة فعاليات المهرجان الشتوي التاسع بمحاضرة دعوية

يطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فعاليات مهرجان جازان الشتوي التاسع 1438 هـ بمنطقة جازان ، بمحاضرة دعوية بجامع خادم الحرمين الشريفين بمنطقة جازان تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية لعضو هيئة كبار العلماء وعضو ادارة البحوث والإفتاء الشيخ أحمد بن سير مباركي .

وأكد وكيل أمارة منطقة جازان نائب رئيس مجلس التنمية السياحية د. سعد بن مقرن المقرن إن الجهات المعنية أكملت استعداداتها لتنفيذ برامج واحتفالات المهرجان الشتوي التي يشتمل على عدد من الفعاليات الدعوية والتراثية والرياضية والفروسية والبحرية وفعاليات الطيران الرياضي والمسرحية والتسوق والترفيه والفنون الشعبية ومسابقات ومسرحيات الأطفال، والحرف اليدوية وفعاليات المأكولات الشعبية، والألعاب النارية، إلى جانب الفعاليات المقامة بالمجمعات التجارية والكورنيش الشمالي .

من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة جازان م. رستم بن مقبول الكبيسي إن الفعاليات ستنطلق في التاسع والعشرون من الشهر الجاري بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان والكورنيش الأوسط والقرية التراثية إضافة لخيمة التسوق و الألعاب النارية التي ستضئ سماء جازان على بالكورنيش الشمالي.

وبين الكبيسي ان هناك عدد من الفعاليات الجديدة مثل جازان شو والتي ستنطلق بالكورنيش الشمالي ، وفعالية الطيران الرياضي كما ان سماء جازان ستشهد فعاليات الألعاب النارية طيلة أيام المهرجان، مؤكداً أن هذه الفعاليات تأتي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية لتوفير المواقع المناسبة والفعاليات الموجهة للأسر والشباب خلال فترة المهرجان من برامج ونشاطات متنوعة.

وأكد الكبيسي أن امانه المنطقة وعدد من الجهات المشاركة في تنظيم الفعاليات هيأت عددا من المواقع السياحية المختلفة من الشواطئ والحدائق للاستمتاع بها خلال فترة المهرجان تشمل الكورنيش الشمالي والكورنيش الأوسط والكورنيش الجنوبي «جزيرة المرجان» وعدد من الحدائق إضافة إلى الواجهة البحرية بالمنطقة الجنوبية إلى جانب استمرار تكثيف أعمال النظافة والزراعة والعمل على تزيين الطرق والشوارع العامة بالأنوار الجمالية وعقود الزينة.