محافظ صبيا يستقبل شيخ شمل وعرائف الطمحة

أستقبل سعادة محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة صباح اليوم الثلاثاء شيخ شمل قبائل الطمحة /محمد بن إبراهيم القصادي والعرائف التابعين له لعرض تطلعات أهالي قراهم الواقعة جنوب غرب مدينة صبيا في تحسين وتفعيل الخدمات البلدية والإجتماعية وإعتماد مشاريع الرعاية الصحية وتعبيد وإنارة الطرق وإفتتاح المزيد من المباني المدرسية وإنشاء الحدائق العامة وملاعب الأحياء وغيرها .

حيث أوضح لهم المحافظ بأنه على إطلاع بإحتياجات قراهم من خلال جولاته التفقدية والتقارير الواردة من المجلسين المحلي والبلدي . مؤكداً للجميع إهتمام صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في كافة مدن وقرى المنطقة .

وقد أعرب الشيخ القصادي ومرافقوه عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على تفاعله مع هموم المواطنين وحرصه على راحتهم . مثمنين لمحافظ صبيا تفهمه ومتابعته لمطالبهم الملحة والعاجلة .

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