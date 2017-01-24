الدفاع المدني ينفذ خطة فرضية بمستشفى ضمد العام

ضمن خطط وفرضيات الدفاع المدني بمنطقة جازان نفذت فرق الدفاع المدني بضمد خطة فرضية بمستشفى ضمد العام بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وافترضت الخطة نشوب حريق في الأفران الخاصة بمطبخ المستشفى مما ادى الى انتشار دخان كثيف في قسم تنويم الرجال المجاور للمطبخ وتم مباشرة فرق التدخل السريع وعند الوصول للموقع تم فك احتجاز أربعة عشر شخصاً لمكان آمن واخلاء قسم تنويم الرجال بالكامل و المكاتب الادارية الى نقاط تجمع آمنة ونقل المصابين الى المفرزة الطبية ومن ثم نقل ست اصابات منها أربع إصابات خطيرة ووفاتين عن طريق اسعافات الهلال الاحمر ووزارة الصحة الى مستشفى صبيا العام

وبعد انتهاء الفرضية ناقش كافة الفريق المشارك الملاحظات وتدوينها ليتم تلافيها مستقبلا.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن هذه الخطة تأتي امتداداً للتدريب المستمر والوقوف على جاهزية الأفراد والآليات وسرعة استجابة الجهات الحكومية والتدريب على التعامل مع الحوادث وخاصة الحرائق .

شارك في الفرضية كل من مستشفى ضمد العام والهلال الاحمر والشرطة والمرور والكهرباء وادارة الازمات والطواري بصحة جازان ومنسقي لجنه الطواري والكوارث وبلدية ضمد