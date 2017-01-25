محافظ املج يرعى افتتاح فعاليات السوق الشعبي بالشبحة

يرعى محافظ محافظة املج الاستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي يوم السبت المقبل الموافق 30 ربيع الثاني من العام الحالي 1438 للهجرة فعاليات السوق الشعبي في الشبحة والمراكز المجاورة لها وتبدأ فعاليات السوق منذ الصباح وحتى المساء وتتخله عدد من الانشطة كسباق اختراق الضاحية وعروض شعبية مختلفة وفلكلور شعبي فيما سيكون السوق غني بالمعروضات المحلية كالعسل والسمن ومنتجات اللبن والحليب والمواضي والتمر والقمح فيما ستشارك الاسر المنتجة في عرض منتوجاتها ويستمر السوق السبت من كل اسبوع.

ويأتي السوق الذي تنظمه وتشرف عليه لجنة السياحة بالشبحة باكورة سلسلة من الالفعاليات والانشطة المجدولة طوال العام.