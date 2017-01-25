 محافظ املج يرعى افتتاح فعاليات السوق الشعبي بالشبحة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

محافظ املج يرعى افتتاح فعاليات السوق الشعبي بالشبحة

محافظ املج يرعى افتتاح فعاليات السوق الشعبي بالشبحة
نايف الجهني
يرعى محافظ محافظة املج الاستاذ زياد بن عبدالمحسن البازعي يوم السبت المقبل الموافق 30 ربيع الثاني من العام الحالي 1438 للهجرة فعاليات السوق الشعبي في الشبحة والمراكز المجاورة لها وتبدأ فعاليات السوق منذ الصباح وحتى المساء وتتخله عدد من الانشطة كسباق اختراق الضاحية وعروض شعبية مختلفة وفلكلور شعبي فيما سيكون السوق غني بالمعروضات المحلية كالعسل والسمن ومنتجات اللبن والحليب والمواضي والتمر والقمح فيما ستشارك الاسر المنتجة في عرض منتوجاتها ويستمر السوق السبت من كل اسبوع.
ويأتي السوق الذي تنظمه وتشرف عليه لجنة السياحة بالشبحة باكورة سلسلة من الالفعاليات والانشطة المجدولة طوال العام.

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