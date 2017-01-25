 سكان محلية والخرادلة يطالبون الأمانة بردم النفايات | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

سكان محلية والخرادلة يطالبون الأمانة بردم النفايات

سكان محلية والخرادلة يطالبون الأمانة بردم النفايات
جازان - فيفاء أون لاين

ما أن تحقق حلم أهالي وادي جازان في حصول البعض منهم على منح من بلدية وادي جازان في مخطط ١٠٥ والتي انتظروها لقرابة العشر سنوات إلا وصدم بعض أصحابها بوجود طبقة من المخلفات في الأرض والتي استخدمت كمرمى للنفايات . وقال علي القميري انه احد من تملك ارض في المخطط وعند البدء في عملية المسح لغرض تقديم استخراج رخصة البناء فوجئ بأن الأرضية الوقعة جنوب المسلخ على طريق ٣٠ مطمورة بالمخلفات الأمر الذي أجبره على التوقف في انهاء اجراءات البناء . وطالب عدد من ملاك الأراضي من قرية الخرادلة ومحلية الأمانة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع عملية رمي المخلفات في المخطط واعادة ردم الموقع حتى لا تتسبب المخلفات في أخطاء انشائية وتسبب أضرار لمبانيهم مستقبلا .
وقال المهندس الانشائي حسن موسى بأن نوعية الأرضية تحدد مدى تماسك البناء فالتربة المتماسكة لا بد أن تكون قوة الضغط فيها بنسبة ٩٠% حتى نضمن عدم الانهيارات والتشققات في المباني مبينا ان بعض المباني تنشأ بضغط ٨٠% ولاتكون بها اي عيوب مبينا ان المباني التي تنشأ على مخلفات فهناك احتمال كبير تتسبب في عمليات تشقق المباني والأسوار خاصة المباني الكبيرة.
من جهته وعد الإعلامي بأمانة منطقة جازان سعود خلوفة بمتابعة الموضوع والتأكد من الموقع يتبع لبلدية وادي جازان ام بلدية جازان حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمشكلة المخلفات في المخطط.

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