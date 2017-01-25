اﻹطاحة ب51 مخالفا ومهربي قات بالحشر والدرب

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في شرطة جبال الحشر ودوريات أمن الطرق من اﻹطاحة ب51 مخالفا كما ضبطت وافد يمتهن تهريب القات رفق عدد من النساء وذلك في عمليتين منفصلتين.

حيث نفذ رجال اﻷمن بشرطة جبال الحشر في العملية اﻷولى حملة أمنية شملت المواقع الوعرة والمشبوهه التي يتخذ منها المخالفين أوكارا للتخفي عن أعين رجال اﻷمن ولكنهم كانوا لهم بالمرصاد حيث تم مداهمة أوكارهم ما أسفر عن ضبط 51 مخالفا من جنسيات مختلفة أغلبهم من الجنسية اﻹفريقية.

وفي العملية الثانية تمكنت إحدى دوريات أمن الطرق من ضبط أحد المهربين حاول التمويه على رجال اﻷمن بإخفاء 325 حزمة من القات المحظور وسط مجموعة من النساء المرافقين له ولكن حيلته لم تنطلي على رجال اﻷمن وقادة يقظتهم اﻷمنية لكشفها وإفشال مخططهم.

باﻹضافة لضبط مركبة من نوع يوكن يستقلها شاب ثلاثيني عثر بحوزته على 119 حزمة من القات وكذلك اﻹطاحة بمواطن وزوجته بحوزتهما 29 حزمة من القات المحظور ومسدس غير مصرح

من جهته ثمن رئيس مركز جبال الحشر والجانبه وعدد من المواطنين هذه الجهود والحملات اﻷمنية لضبط المخالفين والمهربين وافشال مخططاتهم مبدين إرتياحهم ومقدمين شكرهم وعظيم أمتنانهم للجهود المبذولة من قبل شرطة منطقة جازان وافرع الامن العام لحفظ الامن واستتبابه