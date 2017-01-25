مشروع أيادينا للأسر المنتجة صنع وإبداع

تميزت جمعية البر الخيرية بالحكامية بجازان الليلة في تنفيذ حفل اختتام مشروع أيادينا للأسر المنتجة الذي تنفذه الجمعية وتدشين المرحلة الثانية لهذا العام برعاية مؤسسة السبيعي الخيرية وشركة وافي العالمية وبحضور مميز ومشرف لوكيل الإمارة بالمنطقة الدكتور سعد مقرن المقرن ، ويأتي ذلك ضمن أعمال الجمعية ومشاريعها السامية .

فألف شكر للجهة الداعمة والمنظمة التي قدمت ودعمت وأجزلت وللأسر المنتجة التي أبدعت ومن حالها طورت والشكر موصولا تقديرا وإجلالا لرئيس الجمعية الأستاذ علي عثمان حكمي ومنسوبي الجمعية على جهودهم وتميزهم

سائلين الله أن يبارك هذه الأعمال والجهود المتميزة ولمن سعى عليها خير الجزاء والتقدم والإزدهار والعلوّ نحو القمم..

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