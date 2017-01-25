وزير التعليم : سلم رواتب المعلمين محسوم والتوصيات رفعت للمقام السامي

أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، ردا على سؤال لـ”الوطن”، أن اللجنة المكلفة بدراسة موضوع السلم الجديد لرواتب المعلمين والمعلمات رفعت توصياتها إلى المقام السامي، وأن الوزارة تنتظر الإجراءات الرسمية لتطبيق المقترحات التي قدمتها اللجنة.

ولفت الوزير إلى أن الموضوع محسوم، وهو محل النظر والدراسة، ولا صحة للأخبار التي جزمت بأن هذا الموضوع مجرد إشاعة.

المصلحة تقتضي عدم التصريح

أشار العيسى على هامش افتتاح منتدى “الإعلام صديق للطفولة” أمس في مقر الوزارة، إلى أن أي دراسة أو مشروع لنظام يحتاج لوقت كاف للدراسة، وتبادل وجهات النظر، وليس من المصلحة التصريح بشيء لم يظهر ولم ينته، مطالبا وسائل الإعلام بأن تعي هذه الحقيقة، وتعطي الموضوع حقه حتى انتهائه.

تعميق علاقة الإعلام بالأطفال

أكد وزير التعليم أن المنتدى ناقش قضية أساسية ومهمة تتعلق بالإعلام ودوره في تسليط الضوء على الأطفال، مبينا أن الإعلام هو صديق للطفولة وصديق للتعليم، متطلعا أن يحقق المنتدى الأهداف التي أعدت من أجله.

وأشار العيسى إلى أن المنتدى انطلق بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية، وبإشراف اللجنة الوطنية للطفولة، وقال: نسعى إلى أن نسهم في تعميق العلاقة والتكامل بين الإعلام واللجنة الوطنية للطفولة، لخدمة برامج التعليم التي تقدم للأطفال على كل المستويات.

برامج رياض الأطفال

بحسب العيسى، فإن الوزارة تولي مرحلة ما قبل المدرسة “رياض الأطفال” اهتماما كبيرا، وتسعى إلى التوسع فيها لتغطية أكبر عدد ممكن من الأطفال.

ولفت الوزير إلى أن هناك جهودا كبيرة في هذا الجانب، خلال دعم الوزارة للمؤسسات الخاصة، التي قدمت لها نظام القسائم التعليمية لدعم برامج رياض الأطفال والتربية الخاصة، وهناك توسع في هذا الجانب.

مناقشة قضايا الطفولة

أوضح العيسى أن الإعلام له دور كبير في مناقشة قضايا الطفولة واحتياجاتهم، لافتا إلى أن تنوع مصادر المعلومة جعلها تصل إلى الناس بشكل سريع، خلال مواقع التواصل والإعلام التقليدي. وقال: نتطلع إلى أن يكون هناك إدراك للمسؤولية الإعلامية في تناول قضايا الطفولة بمسؤولية ومهنية عالية، بعيدا عن الإثارة التي قد تضر بمصلحة الطفل ونشأته وسلامة البنية الفكرية له.

اعتداء المعلمين على الطلاب

قال الوزير، إن حالات اعتداء المعلمين على الطلاب والعكس، محدودة، وهي غريبة على الوسط التعليمي، مبينا أنه خلال الأنظمة المتوافرة، ستتمكن الوزارة من التصدي لهذه الحالات.

وقال “أحيانا الإثارة الإعلامية لمثل هذه المواضيع تصور بعض القضايا بصورة مبالغ فيها، وتضخم بعض الأمور، ولكن الإجراءات التي تتخذها الوزارة كفيلة بالحد من هذه القضايا في الوسط التعليمي”.