محافظ رجال ألمع يفتتح غدًا مهرجان الإبداع بشاطئ الحريضة

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير , يدشن محافظ رجال ألمع صالح بن سعد آل فردان غدا الخميس ، فعاليات وبرامج مهرجان شاطئ الإبداع بمركز الحريضة .

ويحتوي المهرجان على العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية ، كما يضم المهرجان العديد من الأجنحة منها جناح وزارة الدفاع وحرس الحدود وجامعة الملك خالد وعيادة الأسنان وقسم للتبرع بالدم من مستشفى القحمة فضلا عن ركن لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالحريضة ومعرض مكافحة المخدرات ومسرح الطفل و طيران شراعي و جلسات شاطئية و فرق شعبية و محاضرات توعوية .

كما يضم المهرجان معرضـًا فوتوغرافيـًا لمصور مكتب هيئة وكالة الأنباء السعودية بمنطقة جازان حسين عتودي , يضم 36 صورة تجسد التضحيات والبطولات العظيمة التي سطرها رجال القوات المسلحة وحرس الحدود للدفاع عن أمن الوطن والذود عن ثراه الطاهر في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

ويشتمل كذلك مهرجان التسوق ومواقع خاصة بالأسر المنتجة وفعاليات بالمتاحف الخاصة وبرامج تثقيفية وتوعوية وفنية وعروض فلكلورية وأنشطة شبابية ومرسم حر بإشراف مركز الحريضة وبلدية الساحل .

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