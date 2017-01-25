 5384 مراجع لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خلال الربع الأول للعام الحالي | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

5384 مراجع لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خلال الربع الأول للعام الحالي

5384 مراجع لمستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خلال الربع الأول للعام الحالي
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

قدّم مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان خدماته خلال الربع الأول من العام الحالي 1438هـ لعدد 5384 مراجع بمختلف أقسام المستشفى.
وبحسب التقرير الربع السنوي الأول للمستشفى فقد إستقبل قسم الطوارئ 4366 حالة, فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية خلال نفس الفترة 1018 مراجع , و 262 حالة بقسم التنويم، كما بلغ عدد حالات المراجعة لقسم الخدمة الإجتماعية 1549 مراجع وعدد الوصفات الدوائية في صيدلية المستشفى 14282 وصفة دوائية و 22396 عينة مخبرية بقسم المختبر و116 مراجع لقسم الأشعة بالمستشفى .
ويحرص المستشفى بشكل يومي على توفير إحتياجات المراجعين والعمل لتوفير الكادر الطبي المختص في مجال الطب النفسي وتطبيق برنامج الجودة والدورات التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء في جميع أقسام المستشفى.

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