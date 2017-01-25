 سمو أمير جازان يطلع على مهام فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمنطقة | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 27 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 25 يناير 2017 ميلاديا

سمو أمير جازان يطلع على مهام فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمنطقة

سمو أمير جازان يطلع على مهام فريق عمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالمنطقة
عبدالله الفيفي _ فيفا ء أون لاين

أستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم بديوان الإمارة، مدير عام مكافحة المخدرات بالمنطقة العقيد سعد بن محمد جغيلم واعضاء فريق عمل فرع اللجنه الوطنيه لمكافحة المخدرات بالمنطقه.

وفي بداية اللقاء رحب سموه ، بمدير مكافحة المخدرات بالمنطقة والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة متمنياً لهم التوفيق في عملهم.

بعد ذلك أطلع سموه الكريم على أبرز مهام عمل فريق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المشكل مؤخرا بناءا على قرار مجلس الوزراء.

كما أستمع أمير منطقة جازان الى لشرح مفصل عن آليه تنفيذ الخطه الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه .

وتم خلال اللقاء مناقشة اهداف خطة الوقاية التي ستنفذ اللجنة بالمنطقة ومنها ؛ التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بوضع برامج توعوية وثقافية عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية بصفة دورية ، والتعاون مع مختلف الجهات التعليمية لإعداد برامج توعوية وثقافة عن أضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والعمل على التوعية بأضرار المخدرات عن طريق كافة وسائل الإعلام والاستفادة من المحافل والمناسبات العامة للتوعية بأضرار المخدرات.

ونوه سموه الكريم بالجهود الكبيرة التي تبذلها مديرية مكافحة المخدرات في المنطقة وخاصة في الشريط الحدودي والتي تعمل على التصدي لعمليات تهريب المخدرات وترويجها التي تفتك بالشباب والمجتمع.

مشددا على أهمية دور الأسرة والمجتمع في محاربة هذه الآفة والتصدي لها للحفاظ على شبابنا ومستقبلهم وتوجيههم لما فيه مصلحة الوطن.

وفي ختام اللقاء أكد سموه على ضرورة تفعيل نتائج الملتقي التعريفي الثامن للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات ” نبراس ” والذي نظمته الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة جازان ، ويحظى عمل اللجنة الوطنية بمتابعة واهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

 

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*