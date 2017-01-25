خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسها وتخريج الدفعة (91) من طلبتها

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – صباح اليوم حفل كلية الملك فيصل الجوية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، وتخريج الدفعة (91) من طلبة الكلية، وتدشين الطائرة الجديدة F.15 – SA ، التي تنضم لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية ، بحضور فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز ، كان في استقباله ـ رعاه الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وقائد القوات الجوية المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن صالح العتيبي وقائد كلية الملك فيصل الجوية اللواء الطيار الركن خالد عبدالله اللعبون.

ثم عزف السلام الملكي.

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور فيلمًاً بمناسبة مرور (50) عاماً على تأسيس كلية الملك فيصل الجوية تضمن أبرز ما شهدته الكلية من مراحل تطويرية وما تضمه من أقسام تدريبية.

عقب ذلك أستأذن قائد طابور العرض ببدء العرض .

وفي ختام العرض شكل طلاب الكلية جناحي الصقر رمزًاً للطيران .

ثم أدى الطلبة نشيد الكلية .

وجرت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف للرقيب الخلف، ثم أدى الخريجون القسم.

بعد ذلك كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ـ اللواء الطيار الركن الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة قائد سلاح الجو البحريني وقائد القوات الأميرية القطرية اللواء الطيار الركن مبارك بن محمد الخيارين اللذين سبقا أن تخرجا من كلية الملك فيصل الجوية.

عقب ذلك تفضل خادم الحرمين الشريفين بتسليم الطلبة المتفوقين في الدفعة ( 91 ) جوائزهم.

ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من قائد كلية الملك فيصل الجوية.

بعدها قلد الخريجون بعضهم بعضاً رتبهم الجديدة.

ثم دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الطائرة الجديدة F.15 – SA، التي انضمت لأسطول القوات الجوية الملكية السعودية مؤخراً ، وشاهد ـ أيده الله ـ فلماً عن الطائرة وتقنياتها المتطورة .

بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – والحضور العرض الجوي الذي شاركت فيه طائرات مختلفة من القوات الجوية الملكية السعودية ، حيث بدأ العرض باستعراض طائرات التدريب وطائرات العمليات المتنوعة التي تشمل طائرات التوريندو الهجومية والتايفون و15 ــ F الاعتراضية و15 ــ F متعددة المهام ، وأدت مجموعة من طائرات F.15 – SA عروضاً متنوعة ، بعدها جرت عروضٍ لفريق الصقور السعودية الذين سجلوا مؤخراً في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية لأدائهم أكبر شعار دولة في العالم برسمهم شعار المملكة (سيفين ونخلة).

بعدها تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين ضابط مشروع منظومة طائرة F.15 – SA اللواء محمد بن عبدالله الغامدي وأول طاقم للطائرة .

ثم تسلم خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من قائد القوات الجوية المكلف بهذه المناسبة ، كما تسلم فخامة رئيس جمهورية السودان هدية أخرى.

عقب ذلك عزف السلام الملكي، ثم التقطت الصور التذكارية لخادم الحرمين الشريفين مع الطلبة الخريجين.

بعد ذلك غادر خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل مودعاً بمثل استقبل به من حفاوة وترحيب.