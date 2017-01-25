حالتا وفاة و14 إصابة إثر 14 حادثا مروريا شهدتها طرق جازان اليوم

شهدت طرق وشوارع منطقة جازان ومحافظاتها منذ صباح اليوم الأربعاء حتى إعداد هذا التقرير وقوع أكثر من 14 حادثا مروريا منها حوادث مروعة ومأساوية ونتج عنها توقف كامل وشلل للحركة بالطريق السريع الرابط بين مدينة جازان ومحافظة صبيا جراء وقوع الحوادث وتواجد الفرق والجهات المعنية وباشرت تلك الحوادث.

وأوضح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان بيشي الصرخي بأن الحوادث التي وقعت عبارة عن 10 حالات تصادم وثلاثة حوادث انقلاب وحالة دهس في عدد من محافظات المنطقة،

وأضاف الصرخي بأنه نتج عن تلك الحوادث 14 إصابة ما بين حالات حرجه إلى متوسطة وحالتي وفاة،

وبين أن جميع الحالات باشرتها الفرق الإسعافية والدفاع المدني والجهات المعنية، وقدمت للمصابين الخدمه الإسعافية وجرى نقل الحالات إلى مستشفيات المنطقة وهناك حالات أخرى نتيجة هذه الحوادث نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية،

وطالب متحدث الهلال الـحمر بجازان بضرورة الحرص والتركيز من قبل المواطنين والمقيمين أثناء قيادة مركباتهم وترك التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي وعدم الانشغال بها والتخفيف من السرعة وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من زحام على الطرق الرئيسية والفرعية عقب انتهاء مراحل الاختبارات وبدء الإجازة النصفية والتي تكثر فيها الحوادث