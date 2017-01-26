“حساب الموطن” يشمل المواطنة المتزوجة من غير سعودي

أعلن برنامج “حساب المواطن” أن المقابل المادي الذي يتم تحصيله من نظام “حافز” من دخل الأسرة أو المواطن، لم يتم احتسابه كجزء من الدخل، مضيفاً أن البرنامج سيشمل أيضاً المواطنة المتزوجة من غير سعودي.

وأوضح البرنامج عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الدعم سيشمل المواطنة المتزوجة من غير سعودي حتى لو لم يكن لديها أبناء، كما لن يحجب الدعم عن المواطنة التي لديها أبناء من رجل غير سعودي.

وأبان أنه في حالة كان المواطن متزوجاً بأكثر من واحدة، فلن يتم احتساب الزوجات اللاتي يقطنّ بمدن أخرى غير المدينة التي يعيش فيها الزوج، وسيتم احتساب فقط الزوجات اللاتي يعشن معه في نفس المدينة.

وأكد البرنامج أن المواطنين مزاولي الأنشطة التجارية الراغبين في الاستفادة من الدعم، ملزمون بالإفصاح عن دخلهم التجاري، مشدداً على عدم السماح لأي فرد بتسجيل بيانات الآخر.