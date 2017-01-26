 وظائف شاغرة في جامعة طيبة | فيفاء أون لاين
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

وظائف شاغرة في جامعة طيبة

وظائف شاغرة في جامعة طيبة
فيفاء أون لاين- متابعة

أعلنت كلية طب الأسنان بجامعة طيبة عن البدء في استقبال طلبات الترشيح المبدئي للالتحاق في وظائف “أستاذ مساعد، وأستاذ مشارك، وأستاذ”، وذلك لحمَلة درجة الدكتوراة والماجستير في التخصّص الإكلينيكي، وفي التخصصات التالية:
1- الاستعاضة السنية الثابتة – (للنساء).
2- الاستعاضة السنية المتحركة – (للرجال).
3- العلاج التحفظي – (للرجال).
4- علاج جذور الأسنان – (للنساء).

وأوضحت الكلية أنه على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: apply@taibahudental.com، مع العلم أنه قد يتطلّب الترشيح تعبئة نموذج التوظيف على موقع الجامعة: هنا.

 

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