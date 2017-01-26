“حساب المواطن” : الدعم لا يشمل المبتعثين

أكد حساب المواطن عدم شمول المبتعث في برنامج الدعم بسبب إقامته خارج البلاد لفترة طويلة وبين أنه بإمكان عودة المبتعث التسجيل في البرنامج

وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” رداً على استفسار أحد المواطنين:”⁩ عزيزي المستفيد الدعم لا يشمل المبتعث لأنه خارج البلاد لمدة طويلة وفي حال العودة بإمكانك التسجيل في البرنامج”

⁩وأوضح الحساب أنه يتم إضافة جميع الزوجات كتابعين للزوج بغض النظر عن حالتهم الوظيفية.

وكان الحساب دعا إلى الإفصاح عن راتب الزوجة في وقت سابق أثناء عملية التسجيل وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين الذين أكدوا أن راتب الزوجة يخصها وحدها ولا يدخل في ميزانية الأسرة.