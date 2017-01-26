 “حساب المواطن” :إضافة جميع الزوجات كتوابع | فيفاء أون لاين
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

“حساب المواطن” :إضافة جميع الزوجات كتوابع

“حساب المواطن” :إضافة جميع الزوجات كتوابع
حساب المواطن
فيفاء أون لاين- متابعة

أكد حساب المواطن عدم شمول المبتعث في برنامج الدعم بسبب إقامته خارج البلاد لفترة طويلة وبين أنه بإمكان عودة المبتعث التسجيل في البرنامج

وقال الحساب عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” رداً على استفسار أحد المواطنين:”⁩ عزيزي المستفيد الدعم لا يشمل المبتعث لأنه خارج البلاد لمدة طويلة وفي حال العودة بإمكانك التسجيل في البرنامج”

⁩وأوضح الحساب أنه يتم إضافة جميع الزوجات كتابعين للزوج بغض النظر عن حالتهم الوظيفية.

وكان الحساب دعا إلى الإفصاح عن رتب الزوجة في وقت سابق أثناء عملية التسجيل وهو ما أثار حالة من الغضب بين المواطنين الذين أكدوا أن راتب الزوجة يخصها وحدها ولا يدخل في ميزانية الأسرة.

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