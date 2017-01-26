 عراك بين آسويين ينتهي بمقتل أحدهما بجازان | فيفاء أون لاين
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

عراك بين آسويين ينتهي بمقتل أحدهما بجازان

عراك بين آسويين ينتهي بمقتل أحدهما بجازان
فيفاء أون لاين - عبدالرحمن الفيفي

أطاحت شرطة منطقة جازان بوافد اسيوي قام باﻷعتدى على اخر من بني جلدته عقب خلاف نشب بينهما أثناء قيامهما بأعمال النظافة
ما ادى لدخولة في حالة حرجة جراء ماتعرض له من ضربات مميته غالبها بالراس أدت لوفاته.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لشرطة محافظة صامطة من قبل مستشفى المحافظة العام مفاده وصول شخص أسيوي يبلغ من العمر 44 عاما للمستشفى مصاب بإصابات بليغة بأماكن متفرقة من جسمة وفي وضع صحي حرج.

وعلى الفور تم إنتقال المختصين للموقع والقيام بأعمال المعاينه والتحري ما اسفر عن معرفة الشخص الذي قام باﻹعتداء عليه وضربه وهو وافد من بني جلدة المجني عليه فتم القبض عليه وعند استجوابه افاد بقيامة بضرب رفيقه اثر خلاف نشب بينهما أثناء قيامهم بأعمال النظافة
فتم إيداعة التوقيف وإحالة أوراق القضية لجهة اﻹختصاص

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