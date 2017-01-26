اللواء الدويسي: “جازان قبلة السياحة بالأمن مضيئة وحدودها منيعة

تزامنا مع إجازة الشتاء وما يصاحبها من فعاليات ومهرجانات بمنطقة جازان ومايواكب ذلك من إستعدادات وخطط أمنية تقوم بها شرطة منطقة جازان وأفرع اﻷمن العام لتسخير كافة اﻹمكانات والطاقات وحفظ اﻷمن والنظام مايسهم في راحة وأمن المواطنين والزوار.

فقد أكد مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي بأن جازان تظل وتبقى واحة للأمن والأمان مهما هبت العواصف وتعاقبت الأزمان فحدودها أسوار حصينة وربوعها أطياف الأمن والطمأنينة بعطاء جنود الوطن ورجال الامن المخلصين.

مشيرا إلى أن شرطة منطقة جازان وافرع الأمن العام على استعداد تام بتجهيزاتها وإعداد خططها الامنية والمرورية وآليات.

مؤكدا توزيع دورياتها وتوسيع نطاق انتشارها بميادين المنطقة في ثنايا إجازة الشتاء وما يواكبها من فعاليات ومهرجانات تزدان بها سماء المنطقة خلال هذه الفترة لاسيما وأن جازان أصبحت واجهة حضارية وقبلة للسياحة والنزهة بأجوائها المفعمة بالدفء والهدوء وكرم مجتمعها المضياف.

مطالبا الجميع بالتقيد بالأنظمة المرورية وتجنب السرعة لقضاء إجازة سعيدة.

وأختتم اللواء الدويسي حديثة بالتأكيد على تسخير كافة الإمكانيات والطاقات لتقديم جهود ميدانية وبأعلى المستويات تسهم في حفظ الأمن والنظام وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان بالعمل على أمن وراحة المواطن والمقيم في هذه المنطقة وماتحظى به تلك الجهود من متابعة مستمرة من معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج ترسيخاً لأجواء الأمن والطمأنينة في ربوع المنطقه وبكل فصولها .

داعيا الله عز وجل أن يحفظ قادتنا ويسبغ على الوطن نعمة الأمن والامان.