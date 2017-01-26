 محافظ صامطة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع العليا مع جموع المسلمين | فيفاء أون لاين
الخميس, 28 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 26 يناير 2017 ميلاديا

محافظ صامطة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع العليا مع جموع المسلمين

محافظ صامطة يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع العليا مع جموع المسلمين
فيفا اون لاين_نوال الفيفي

أدى جموع المسلمين اليوم صلاة الاستسقاء يتقدمهم محافظ محافظة صامطة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الطيار وأم المصلين إمام وخطيب جامع العليا بصامطة الشيخ عيسى مدخلي الذي حمد الله وأثنى عليه ، ودعا في خطبته الناس إلى مراعاة الله في السر والعلن والابتعاد عن المعاصي والذنوب لأنها تمنع نزول الغيث وتنزع البركة.كما دعا الشيخ الجلال للإكثار من الاستغفار والدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى بالعبادة وإظهار الحاجة والافتقار لرحمته عز وجل ، محذراً من التشاحن والتباغض والتهاجر والحسد فإن كل ذلك من السيئات الموجبة لزوال النعم وحرمان المغفرة، داعياً للتسامح والعفو .ودعا الله في ختام خطبته أن يغيث البلاد والعباد وأن يسقي الزرع والحرث وان ينزل المطر رحمة بعبادة إنه سميع مجيب .وقد أدى المصلون صلاة الاستسقاء في محافظات ومراكز منطقة جازان وابتهل الجميع إلى الله جل وعلا أن ينزل الغيث وأن يرحم العباد والبلاد.

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