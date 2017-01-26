“السعودية للكهرباء” تشارك في معرض جازان الشتوي للتوعية بمخاطر الأجهزة الكهربائية

تشارك الشركة السعودية للكهرباء في مهرجان جازان الشتوي 2017، والذي انطقت فعالياته تحت عنوان “جازان الفل.. مشتى الكل” في 27 من شهر يناير الحالي ويستمر لمدة 45 يوماً، بجناح كبير يحوي العديد من الأقسام والفعاليات والمطبوعات التوعوية، تستهدف تعريف زوار المهرجان بالخدمات المتعددة التي تقدمها لمشتركيها وبصورة خاصة الخدمات الإلكترونية الجديدة، وكذلك التعريف بأنظمة السلامة الوقائية، ضمن جهودها الرامية إلى توعية المستفيدين من الاستخدامات الخاطئة للخدمة الكهربائية وتقديم مجموعة من النصائح والتنبيهات والإرشادات التي تساهم في رفع وعي المجتمع.

ووجهت الشركة الدعوة لأهالي المنطقة وزوار المهرجان لزيارة جناحها والتعرف على الخدمات العديدة التي تقدمها، حيث تعرض فيه أجهزة محاكاة للمنزل يبين الأخطاء الشائعة التي يقع فيها البعض عند استخدام الأجهزة الكهربائية، وكيفية استخدامها بالطرق الصحيحة لتجنب وقوع الحوادث، كما يوفر الجناح نموذج لسيارة السياقة الوقائية، وسيتيح للزوار القيام بتجربتها والتعرف على قواعد القيادة الآمنة والاستفادة من التقنيات الحديثة في السلامة المرورية، وعبر ركن العزل الحراري سيقوم عدد من منسوبي الشركة بتعريف الزوار وتثقيفهم وتقديم شرح تفصيلي عن أنواع العزل الحراري للأسقف والزجاج والجداران، وشرح فوائده وأهميته بالنسبة للمستهلك وكيف أنه يساعد على خفض استهلاك الطاقة الكهربائية المستهلكة للتبريد والتدفئة، وبالتالي يعمل على خفض قيمة الفاتورة، ومن خلال فنيو الأمن والسلامة ورجال الإطفاء بالشركة سيكون هناك محاضرات توعوية وعملية عن كيفية التعامل مع الحرائق البسيطة واستخدام مطفأة الحريق المنزلية، وشرح تدابير الوقاية الشاملة وأهمية تركيب كواشف الدخان وأجهزة إنذار الحريق.

يذكر أن “السعودية للكهرباء” أطلقت قبل فترة الحملة الوطنية للسلامة الكهربائية والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر في جميع مناطق المملكة، وذلك في إطار مبادراتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وجهودها في نشر ثقافة الأمن والسلامة، ورفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع حول السلامة الكهربائية المنزلية داخلياً وخارجياً، وأفضل طرق التعامل مع الأجهزة الكهربائية.

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