ضخ المياه لأربع قرى بمحافظة صامطة

تواصل المديريةُ العامة للمياه بمنطقة جازان ممثلة بفرع المياه بمحافظة أحد المسارحة ، ضخ المياه وذلك بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات بقرية “الرنفه – الخلايف – الحنشيه -العروج بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة وربطها بمصادر المياه.

ووفقاً لمدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري ، فإنه تم توجيه فرق عمل للقيام بجولات ميدانية مكثفة بهدف التأكد من وصول المياه للمواطنين بالقرى , والعمل على إصلاح أي أعطال قد تحدث في الشبكة , بما يضمن إيصال المياه لجميع المنازل في تلك القرى ، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال ربط عددٍ من القرى التابعة للمحافظة بالخطوط الناقلة للمياه تمهيداً لإيصال المياه لمنازل المواطنين بها.

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