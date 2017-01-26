تواصل المديريةُ العامة للمياه بمنطقة جازان ممثلة بفرع المياه بمحافظة أحد المسارحة ، ضخ المياه وذلك بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات بقرية “الرنفه – الخلايف – الحنشيه -العروج بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة وربطها بمصادر المياه.
ووفقاً لمدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري ، فإنه تم توجيه فرق عمل للقيام بجولات ميدانية مكثفة بهدف التأكد من وصول المياه للمواطنين بالقرى , والعمل على إصلاح أي أعطال قد تحدث في الشبكة , بما يضمن إيصال المياه لجميع المنازل في تلك القرى ، مشيراً إلى أنه يجري حالياً استكمال ربط عددٍ من القرى التابعة للمحافظة بالخطوط الناقلة للمياه تمهيداً لإيصال المياه لمنازل المواطنين بها.
ضخ المياه لأربع قرى بمحافظة صامطة
تواصل المديريةُ العامة للمياه بمنطقة جازان ممثلة بفرع المياه بمحافظة أحد المسارحة ، ضخ المياه وذلك بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات بقرية “الرنفه – الخلايف – الحنشيه -العروج بمركز السهي التابع لمحافظة صامطة وربطها بمصادر المياه.
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