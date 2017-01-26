وكيل إمارة جازان يتقدم المصلين لأداء صلاة الاستسقاء

أدى جموع المصلين اليوم، صلاة الاستسقاء، يتقدمهم وكيل إمارة المنطقة الدكتور سعد بن مقرن المقرن ، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان.

وأمّ المصليين رئيس محكمة الاستئناف بجازان الشيخ علي بن شيبان العامري، الذي أوصى المسلمين في خطبته بتقوى الله عز وجل والرجوع إليه والمبادرة بالتوبة النصوح والإنابة إلى المولى سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له وحده سبحانه، محذرًا من التمادي في المعاصي والفتن والمحرمات والمنكرات وأكل أموال الناس بالباطل والظلم وبخس المكاييل والموازين.

وعدد في خطبته النعم الكثيرة التي منّ الله بها على عباده التي يتوجب بها شكره وذلك بالتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة من دعاء وصلاة وصيام وزكاة، والخضوع بين يديه والتذلل له بكثرة الدعاء والابتهال والإنابة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن ينزل الغيث ويبسط رحمته على عباده.

وأديت صلاة الاستسقاء بمختلف محافظات ومراكز وقرى منطقة جازان.

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