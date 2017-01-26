بر ضمد يشارك في الحفل الختامي لبرنامج ” أيادينا”



شاركت جمعية البر الخيرية بمحافظة ضمد صباح أول أمس، في الحفل الختامي الذي أقامته مؤسسة محمد وعبد الله إبراهيم السبعي، الداعمة لبرنامج “أيادينا” لدعم الأسر المنتجة الذي أقيم في فندق هوليداي جازان، بالتعاون مع بعض الجمعيات الخيرية بالمنطقة وشركة وافي العالمية، وذلك بحضور وكيل الإمارة الدكتور سعد بن مقرن المقرن وعدد من رؤساء الجمعيات الخيرية.

بين خلالها رئيس الجمعية الشيخ عباس محمد الحازمي، أن مشاركة جمعية البر تأتي من الرعاية التي توليها الجمعية للمستفيدات والمستفيدين من برنامج الأسر المنتجة “أيادينا”، وهو البرنامج الذي يدعم ويمول الأسر ذات الدخل البسيط من أجل رفع مستواهم الاقتصادي، من خلال المنتجات والمشغولات التي يعملون عليها، وأضاف أن الدعم الذي تقدمة مؤسسة محمد وعبد الله السبعي أسهم في نجاح المرحلة الأولى للبرنامج والتي شملت تدريب عدد من الأسر، مما ساعد في تمكينهم لسوق العمل والانتاج بشكل يراعي ظروف معيشتهم.